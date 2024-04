VVD-leider Dilan Yesilgöz verzon zelf wilde verhalen over asielzoekers

Kamerleden van GroenLinks-PvdA, NSC, SP en Volt vroegen aan Yesilgöz of zij kon toelichten op basis van welke concrete informatie, documenten, adviezen en gesprekken met deskundigen ze in een interview claimde dat er ‘duizenden mensen’ nareis op nareis stapelden. (...) In haar antwoorden op Kamervragen onderbouwt Yesilgöz haar gewraakte nareis-uitspraken niet. De VVD-leider schrijft dat ze zich baseerde op ‘algemene cijfers over nareis plus de totale instroom.’ Deze cijfers hebben echter betrekking op de reguliere komst van asielzoekers en vluchtelingen, niet op het fenomeen nareis op nareis. Verder wijst Yesilgöz op Stand van de uitvoering van de IND. In dit jaarverslag wijst de IND erop dat nareis op nareis een onbedoeld effect is van het asielbeleid. Harde cijfers noemt de IND echter nergens, de dienst schrijft alleen dat het gebeurt: ‘We zien dat de nareisprocedure ook wordt gebruikt om andere familieleden hiernaartoe te halen.’