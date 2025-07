VVD houdt woningcrisis in stand voor haar vermogende achterban

Vier kabinetten-Rutte verder en de woningcrisis is alleen maar erger geworden. En wie stond er in die tijd aan het roer van volkshuisvesting? Vaak niemand met een volwaardige portefeuille. Stef Blok was al niet bepaald een beschermheer van de sociale huur; onder zijn leiding werd die markt flink uitgekleed. Ondertussen veranderden woningen steeds meer in handelswaar waar vooral rijke beleggers hun zakken mee vullen.