VVD heeft het gevecht over de financiën bij voorbaat gewonnen van Wilders

Peter Kee en Francisco van Jole nemen weer plaats in de studio van De Nieuws BV nu het reces van de Tweede Kamer voorbij is. Ze blikken nog wel even terug naar de voorbije weken. Van Jole memoreert het interview van Omtzigt bij WNL. “Alle media-aandacht ging naar het feit dat hij even om een break vroeg, terwijl het publiek veel meer reageerde op zijn uitspraak over onder meer het verbieden van de koran.” Volgens Van Jole maakt dat de kloof duidelijk tussen parlementaire journalistiek en het publiek.

Kee haalt als voorbeeld aan het interview dat premier Schoof gaf aan De Volkskrant. Daarin benadrukte hij zijn troefkaart, namelijk dat hij zo kan opstappen. Kee: “Ik denk dan waarom heb je die kaart niet al getrokken?”

Van Jole plaatst het dreigement van Schoof in het kader van de depolitisering van bestuurders doordat er personen benoemd worden die geen sterke band met een partij hebben. Ze vertrekken makkelijker. “Je ziet dat ook bij wethouders, die al langer van buiten de politiek gehaald kunnen worden. Het zijn een soort zzp’ers. Het aantal wethouders dat tussentijds opstapt is nog nooit zo hoog geweest.” Tot 2002 konden alleen gemeenteraadsleden benoemd worden tot wethouder.

Daarna gaat het over de financiën van de staat. Kee voorspelt een grote clash tussen de partijen over dat onderwerp rond de Voorjaarsnota. "De VVD wil de hand op de knip houden, terwijl PVV, NSC en BBB juist allerlei wensen hebben.”

Volgens Van Jole is die strijd al bij voorbaat door de VVD gewonnen. “Wilders gaat het kabinet nooit laten vallen op financiën, dat zou een geschenk zijn aan de VVD.”

Dan nog even over X. Volt verlaat het platform, GroenLinks-PvdA niet. Kee is het eens met dat laatste. “Je moet de mensen daar blijven bereiken.” Van Jole zegt dat hij als privépersoon is overgegaan tot het maken van een persoonlijke nieuwsbrief om zijn berichten te verspreiden. “Media hebben hun publiek uitgeleverd aan social media, dat is onverstandig geweest.”

Hij vertelt dat Joop per 20 januari stopt met het verspreiden van berichten via X omdat Trump dan president worden en Musk deel uit maakt van de regering. “Het is dan de facto een propagandakanaal. Daar hebben we niks te zoeken. We zitten ook niet bij Russia Today.”