Omtzigt voorkwam dat Wilders het bezit van de Koran strafbaar maakte met 5 jaar cel

NSC en VVD hebben met Wilders onderhandeld over de invoering van een gevangenisstraf van 5 jaar op het bezit van de Koran. Dat verklapte NSC-fractievoorzitter Pieter Omtzigt in een interview met Rick Nieman voor WNL op Zondag. De leider van de Partij voor de 'Vrijheid' schoof bij de onderhandelingen aan met een reeks strafmaatregelen uit zijn verkiezingsprogramma's die hij wilde invoeren, onder meer tegen moslims. Zoals "een gevangenisstraf van drie tot vijf jaar op het bezit van een Koran". Ook wilde Wilders bizar lange gevangenisstraffen opleggen aan burgers die protesteren en bijvoorbeeld een straat bezetten.

Voor de democratische partijen waren de voorstellen, die Wilders al eerder formuleerde en rechtstreeks uit een dictatuur gekopieerd lijken, geen reden af te zien van de onderhandelingen. Integendeel, Omtzigt is er trots op dat hij er in geslaagd is Wilders de voorstellen "in de ijskast te zetten".

Caroline van der Plas, fractievoorzitter van BBB die zich de schoothond van PVV toont, schoot op X meteen in de verdediging. "Even for the record: Verbod op bezit van Koran is nooit “op tafel” geweest bij de onderhandelingen. Dit was wetsvoorstel van jaren geleden waar nooit wat mee is gedaan. Tijdens eerste dag van onderhandelingen op de Zwaluwenberg is het wetsvoorstel ingetrokken door Geert Wilders."

Nieman confronteerde de van een burnout herstellende Omtzigt met de pijnlijke geruchten die over hem de ronde doen betreffende zijn emotionele stabiliteit. Dat werd de NSC-politicus zichtbaar te veel. Hij zocht naar woorden en verzocht de opname even stil te leggen om zichzelf te herpakken.

Daarna bestond Nieman het om te zeggen dat hij er naar vraagt omdat hij zich zo kan voorstellen dat Omtzigt zich "onveilig voelde" tijdens de onderhandelingen. Het interview werd tevoren opgenomen maar de door De Telegraaf opgerichte omroep WNL besloot het pijnlijke fragment er niet uit te knippen en via social media nog extra onder de aandacht te brengen, zeer tegen de zin van Omtzigt. Hij laat weten via X:

"Het was goed om vandaag bij Rick Nieman in WNL op Zondag de gelegenheid te krijgen meer te vertellen over waar we als Nieuw Sociaal Contract mee aan de slag zijn. Tijdens het interview had ik wel even een moeilijk moment. Er werd mij een vraag gesteld over beweringen die zijn gedaan over mij die mij en mijn gezin diep hebben geraakt. Ik wil op een behoedzame manier re-integreren na mijn herstelperiode thuis, zoals ik eerder duidelijk heb gemaakt. Ik merkte tijdens het interview dat ik inderdaad nog beperkt belastbaar ben. Dat is helaas onderdeel van het herstelproces, dat met ups en downs gaat. Daar heeft u nu een glimp van kunnen zien. Ik ben meer dan honderd procent gemotiveerd om te strijden voor de idealen van NSC. En dat zal ik samen met de fractie, de partij en alle medewerkers blijven doen."

Omtzigt vertelt hoe alles wat hij in vertrouwen met zijn coalitiegenoten deelde vrijwel meteen aan de pers werd doorgebriefd. Bijvoorbeeld dat hij een auto-ongeluk had gehad, een onfortuinlijke gebeurtenis waar hij een pijnlijke rug aan over hield maar waar hij zelf geen ruchtbaarheid aan had gegeven.