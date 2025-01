VVD en NSC laten clueless BBB’ers spartelen na nieuwe stikstofdreun Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 603 keer bekeken • bewaren

BBB heeft nog altijd niet het begin van een oplossing voor de stikstofcrisis. Nadat de rechtbank vernietigend oordeelde over het falende stikstofbeleid van BBB-minister Femke Wiersma, riep Caroline van der Plas op om de wet te veranderen. “We hebben kinderarbeid afgeschaft, dus dat kan ook met stikstofregels”, zei ze. Het was onduidelijk of Van der Plas serieus was of dat ze gewoon graag de geschiedenisboeken in wil gaan met de domste uitspraak van een Nederlandse parlementariër ooit.

BBB-minister Wiersma was al een heel klein beetje realistischer. Tegenover journalisten erkende ze dat aanpassing van de stikstofregels niet de oplossing is. “Het is de vraag of dat het verschil had gemaakt”, zei de bewindsvrouw. De rechtbank wijst er in het vonnis immers op dat de neerslag van stikstof in natuurgebieden de grootste bedreiging voor de Nederlandse natuur vormt.

Een aanpassing van de kritische depositiewaarde (kdw), de bovengrens voor stikstof in de natuur, zal daarom hoogstwaarschijnlijk ook niet helpen bij een volgende rechtszaak. Wiersma: “Als ik kijk naar de gehele uitspraak van de rechter dan is hij wel zeer kritisch, ook als het gaat om stikstofgevoelige planten.”

Van der Plas sloeg woensdag wild om zich heen. Ze wees met de beschuldigende vinger naar vorige kabinetten die de problemen zouden hebben veroorzaakt. “Zij hebben ons in wet- en regelgeving helemaal klem gezet”, aldus de BBB-leider. In werkelijkheid is de overheid klemgezet door politici die weigeren de noodzakelijke maatregelen te nemen.

Het leeuwendeel van de binnenlandse stikstofneerslag is afkomstig uit de veeteelt. De ammoniakuitstoot kan omlaag door de veestapel in te krimpen. “Als we echt zo snel mogelijk meer huizen willen bouwen en boeren écht willen helpen, dan is het onvermijdelijk: de veestapel dient te worden gehalveerd”, schrijft D66-leider Rob Jetten op Bluesky. “Deze stikstof-uitspraak is simpelweg de consequentie van falende BBB-keuzes”

Een gedwongen uitkoop van boeren gaat minister Wiersma echter “niet doen”. “En ik ga dat als minister ook niet meemaken.” Volgens Frans Timmermans, leider van GroenLinks-PvdA, is de conclusie onvermijdelijk: “Dit kabinet en de BBB-ministers kijken toe hoe de natuur verslechtert en laten de boeren in onzekerheid.”

Ondertussen voeren ook de coalitiepartijen NSC en VVD de druk op Wiersma op. Sinds de minister het stikstofbeleid van het vorige kabinet in de prullenbak gooide, wachten ze al op nieuw beleid.

VVD-Kamerlid Thom van Campen zegt tegen NRC: “Het was BBB die uitsprak dat het ook op andere manieren kon dan de vorige kabinetten hadden bedacht. Dus dan denk ik: minister Femke Wiersma, laat het maar zien.” NSC-Kamerlid Harm Holman, die de BBB’ers eerder al eens vergeleek met het orkest dat bleef doorspelen op de zinkende Titanic, verwoordt het zo: “Er moet nu een plan komen om de uitstoot van stikstof daadwérkelijk naar beneden te brengen.”