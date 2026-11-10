VVD dwarsboomt Kamerdebat met belastingprutser Eelco Heinen (ook VVD)

Kamerleden van de oppositie zijn boos op de coalitie, omdat zij niet in debat kunnen met minister Eelco Heinen (VVD) van Financiën over het belastingplan. Dat was wel de bedoeling, maar met steun van de rechtsextremisten van JA21 en de SGP wordt dit onderdeel nu in een groter debat verwerkt. De Kamercommissie die gaat over de overheidsfinanciën wilde Heinen apart bevragen over zijn aan alle kanten rammelende wetsvoorstel voor box 3. Dat wilde de Kamer maandag al doen bij het debat daarover, maar toen schitterde de VVD-minister door afwezigheid.
ANP schrijft over het nu gedwarsboomde debat:
Het debat zou woensdag voortgezet worden. Dat veranderde op initiatief van VVD'er Wendy van Eijk, die met steun van een meerderheid dit debat alsnog van de agenda liet halen. Oppositiepartijen noemden dit "oncollegiaal" en "onhygiënisch". Henk Vermeer van BBB steunde het voorstel in de commissie maandagavond niet, maar noemde het "niet sportief" dat anderen nu terugkwamen op dat besluit.
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