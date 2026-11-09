PRO allesbehalve enthousiast over box 3-plannen Eelco Heinen (VVD): ‘peperduur prutswerk’ Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 462 keer bekeken • Bewaren

Tweede Kamerleden uiten forse kritiek op de box 3-plannen van VVD-minister Eelco Heinen (Financiën), meldt de NOS . PRO-Kamerlid Luc Stultiens spreekt van “een ongedekte, blanco cheque van 17 miljard euro voor vermogenden” en “peperduur prutswerk”. “Altijd geldt hier de regel: hoe ga je het betalen? Behalve voor Eelco Heinen.”

Heinen wil een vermogenswinstbelasting invoeren. De Raad van State oordeelde vernietigend over die plannen. Het adviesorgaan wees op het enorme gat in de begroting dat ontstaat. Ook adviseerde de Raad van State om de nieuwe box 3-belasting vanwege obstakels bij de banken en de Belastingdienst op z’n vroegst in 2030 in te voeren.

De VVD-minister trekt zich daar niets van aan. Hij wil de vermogenswinstbelasting toch sneller invoeren. Die enorme haast van Heinen schiet ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis in het verkeerde keelgat. Hij vindt dat de nieuwe box 3 de Kamer “door de strot wordt geduwd”.

De VVD is ervan overtuigd dat de plannen van Heinen voldoende worden gedekt, terwijl dat aantoonbaar niet het geval is. D66 spreekt dan ook van “een vrij creatieve uitleg van de begrotingsregels”, terwijl het CDA de plannen “spannend” vindt. De twee coalitiepartijen zijn desalniettemin van plan om voor te stemmen. Dat geldt ook voor de ultrarechtse partijen JA21, SGP en BBB.

De PVV erkent dat er sprake is van een “fantoomdekking” maar stemt ook voor de tegemoetkoming aan de Nederlanders met het grootste vermogen. In de Tweede Kamer is er daarmee een meerderheid, maar het is de vraag of het plan door de Eerste Kamer komt. Mogelijk komt Heinen in de senaat een stem tekort. BNR meldt :

“Ouderenpartij 50PLUS is in de Eerste Kamer altijd uitgesproken voorstander van vermogenswinstbelasting. In de Tweede Kamer was Corrie van Brenk echter erg kritisch op de wet.”