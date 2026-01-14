VVD, D66 en CDA weten zelf niet hoe ze het moeten doen en stevenen af op chaos, concluderen linkse partijen Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 253 keer bekeken Bewaren

De linkse partijen die woensdag mochten langskomen om te praten met de formerende partijen, zijn bepaald niet onder de indruk van de strategie van VVD, CDA en D66. “Ik heb vooral de indruk gekregen dat ze zelf niet weten hoe ze het gaan doen”, zei Jesse Klaver na afloop van zijn gesprek.

De NOS bericht: “Volgens Klaver hebben de drie "geen idee hoe ze meerderheden gaan vinden". "Dat baart me wel zorgen." Over inhoudelijke plannen of wensen heeft de GL-PvdA-voorman niet gesproken. "Het is al ingewikkeld genoeg, ik wilde eerst weten hoe ze het voor zich zien."”

Ook SP-leider Jimmy Dijk vreest een “chaotische en wankele” situatie. De drie partijen die een rechtse minderheidscoalitie willen vormen, zijn van plan om per onderwerp meerderheden te zoeken in de Tweede en Eerste Kamer. Hoe ze dat voor zich zien bij impopulaire maatregelen, zoals bezuinigingen, blijft in nevelen gehuld. “Ik vrees dat het niet heel veel langer dan een jaar kan duren”, voorspelt Dijk.

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren wees er na haar gesprek met de onderhandelende partijen nog maar eens op dat deelname van de VVD aan het nieuwe kabinet een garantie lijkt voor problemen. Anders dan Henri Bontenbal en Rob Jetten is zij niet vergeten dat Dilan Yesilgöz leugen op leugen stapelt. De VVD blies de vorige coalitie met VVD, CDA en D66 op met verzinsels over ‘nareizigers’.