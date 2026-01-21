VVD-beleid in de praktijk: twee procent van de werkenden is arm Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 245 keer bekeken Bewaren

In 2024 waren er 175 duizend werkenden die in armoede leefden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit hield in dat na het betalen van de vaste lasten er niet genoeg overbleef voor basisbehoeften als eten, kleren en sociale activiteiten.

Het is voor het eerst in zes jaar dat het aantal werkenden in armoede is toegenomen. Als gevolg van coronasteunmaatregelen, hogere lonen en de energietoeslag daalde het percentage werkende armen aan het begin van dit decennium. Vooral door het wegvallen van de energietoeslag maakten veel mensen weer een armoedeval.

Bijna de helft van de werkende armen bestaat uit mensen die niet het gehele jaar werk hadden. De NOS schrijft:

Werkende armen hebben doorgaans minder werkervaring en werken vaker in deeltijd of via een flexibel contract. Bijna een kwart was in 2024 jonger dan 25 jaar. Uit het onderzoek van CBS blijkt verder dat zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) twee keer zo vaak arm waren als werknemers of zelfstandigen met personeel.

Het vermoedelijk aanstaande kabinet-Jetten, waar wederom de VVD deel van uitmaakt, heeft al laten weten niet de rijke bovenlaag zwaarder te willen belasten, maar vooral te willen korten op zorg en sociale zekerheid. Vorige week bleek uit onderzoek van Oxfam dat de rijkste Nederlanders hun vermogen zagen stijgen van 253 miljard euro naar 273 miljard. Het FD omschreef het treffend: "Twee keer het jaarlijkse zorgbudget in de rijksbegroting [...] en vijf keer de uitgaven aan onderwijs."

Meer over: actueel , armoede