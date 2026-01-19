Miljardairs nóg rijker geworden en laten hun macht steeds meer gelden Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 101 keer bekeken Bewaren

Ontwikkelingsorganisatie Oxfam presenteerde aan de vooravond van het World Economic Forum in Davos een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat de wereldwijde vermogenskloof verder toeneemt. De ongeveer drieduizend miljardairs wereldwijd zagen hun gezamenlijke bezit in 2025 met 16% groeien naar maar liefst 2500 miljard dollar. Volgens Oxfam is het gezamenlijk vermogen van de allerrijksten genoeg om de extreme armoede in de wereld 26 keer uit te bannen.

Ook in Nederland steeg het vermogen van de rijkste vijfhonderd personen flink, van 253 miljard euro naar 273 miljard. Of zoals het FD het verwoordt: "Twee keer het jaarlijkse zorgbudget in de rijksbegroting [...] en vijf keer de uitgaven aan onderwijs."

De organisatie waarschuwt dat deze superrijken steeds meer politieke macht verwerven, onder meer door overheidsposities te bekleden, verkiezingscampagnes te financieren en mediabedrijven te bezitten. Dit vergroot volgens Oxfam hun invloed op beleid en publieke opinie.

De superrijken laten hun invloed ook gelden via de media, aldus de ngo. Van de tien grootste mediabedrijven zijn er zeven in handen van miljardairs. Dat verklaart volgens Oxfam dat mediaberichten de belangen van mensen die in armoede leven vaak zouden negeren, hun essentiële informatie zouden onthouden en zouden bijdragen aan acceptatie van beleid dat gelijkheid ondermijnt.