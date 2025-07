VVD bedreigt de veiligheid van Nederland Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 408 keer bekeken • bewaren

Wie zal het leven veil hebben voor een leven van armoe en schulden?

Deze zondag meldde het Journaal dat 1,75 miljoen Nederlanders onder of net aan de goede kant van de armoedegrens leven. Een belangrijk gedeelte daarvan heeft grote moeite met het betalen van schulden, waarbij de deurwaarder vaak komt namens de Belastingdienst of de zorgverzekeraar.

De VVD vindt dat blijkbaar niet genoeg. Volgens het nieuwe verkiezingsprogramma moet de dekking van de verplichte zorgverzekering worden uitgedund. Het eigen risico wordt verhoogd. De uitkeringen worden losgekoppeld van het minimumloon. Bij stapeling worden de toeslagen bij elkaar aan een maximum gebonden.

Als dat allemaal wordt verwezenlijkt, kunnen Nederlanders met een laag inkomen beter niet ziek worden. Je komt dan voor hoge kosten te staan die voor eigen rekening komen. Het VVD-programma stelt dan ook met zoveel woorden een eis aan alle Nederlanders: zorg dat je voor het geval je ernstig ziek wordt, een stevige buffer op je spaarrekening hebt. Anders raak je in de problematische schulden.

Het probleem is dat miljoenen Nederlanders helemaal geen kans zien zelf zo’n buffer te vormen. Daarvoor verdienen zij te weinig en met de maatregelen die de VVD voortelt – ook wat de resterende sociale voorzieningen betreft – wordt het er niet beter op. Zonder voldoende spaargeld ben je in het Nederland van de nabije toekomst niet veilig. Veel meer mensen dan nu zullen dat ervaren als de VVD dit soort voorstellen in het regeringsprogramma weet te frommelen.

Tegelijkertijd wil de VVD Nederland in staat van oorlog brengen want onze vrijheid wordt bedreigd. Ze breekt echter zij met bovengenoemde voorstellen voor miljoenen Nederlanders de mogelijkheid af die te genieten. Zij worden door schulden en/of ziekte met hun rug tegen de muur gedrukt. Ze raken in praktische zin hun vrijheid kwijt. Veel lezers van deze column kennen dit ongetwijfeld uit eigen ervaring.

Dat zal in geval van nood een grote verzwakking van het thuisfront betekenen. Miljoenen Nederlanders hebben geen voordeel bij het voortbestaan van een Nederland volgens het VVD-model. Vrijheid bestaat daar immers alleen voor burgers met een volle portemonnee. Ze zullen hun schouders ophalen als er tot strijdvaardigheid wordt opgeroepen. Ze zullen hun best doen zo ver mogelijk weg te blijven van de vleesmolen aan het front. Hun kinderen zullen alles doen om te ontkomen aan de opkomstplicht, die de VVD in het vooruitzicht stelt mochten te weinig leeftijdgenoten vrijwillig het uniform aantrekken.

Een land dat zich serieus voorbereidt op een mogelijke aanval zorgt er voor dat er een bodem wordt gelegd in het bestaan. Die garandeert dat iedereen altijd verzekerd is van huisvesting, gezondheidszorg, energie en voldoende voedsel en kleding. Kiezen voor strijdvaardigheid betekent ongetwijfeld meer soberheid en voor luxe (veel) hogere prijzen dan tegenwoordig. Dat valt niet te vermijden. Wat de VVD nu voorstelt ondermijnt echter de wil tot strijden bij een groot deel van de bevolking. Tekenend is trouwens dat in heel het programma geen woord staat over schuilkelders en bescherming van de burgerbevolking. Het blijft beperkt tot een zinnetje over luchtbescherming.

Ook in tijden van oorlog mag je het van de VVD zélf uitzoeken.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Voor het overige noem ik de PVV een extreemrechtse partij.