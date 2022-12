Vuurwerktraditie: dit jaar al 26 kinderen zwaargewond

“In het brandwondencentrum van Beverwijk zijn al 9 vuurwerkslachtoffers behandeld, het ging daarbij alle keren om kinderen. In het Maasstad Ziekenhuis kwamen tot nu 10 slachtoffers binnen onder wie ook 9 kinderen. Het Martini Ziekenhuis behandelde 10 mensen met ernstige brandwonden, het ging daarbij 8 keer om een kind.”

Afgelopen zaterdag overleed in Ridderkerk een 24-jarige man nadat zwaar vuurwerk in zijn gezicht ontplofte. Het vuurwerk was afgestoken door een andere man.