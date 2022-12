Vuurwerkseizoen weer begonnen: jongetje (9) zwaargewond Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 301 keer bekeken • bewaren

Een jongen van negen uit Oss is zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een vuurwerkongeluk. Het jongetje speelde samen met zijn broertje in een speeltuin toen ze vuurwerk vonden. Dat is vervolgens afgegaan in de handen van de negenjarige, meldt Omroep Brabant.

Hoewel niet meer is vast te stellen wat voor vuurwerk de verwondingen heeft veroorzaakt, was er volgens de politie sprake van zwaar vuurwerk. De jongen is overgebracht naar het ziekenhuis. Een buurtbewoner noemt de straat waar het ongeluk gebeurde, een oorlogsgebied vanwege het vele vuurwerk dat er wordt afgestoken.

Na twee jaren waarin er minder vuurwerk werd afgestoken vanwege corona krijgen vuurwerkfanaten nu weer ruim baan om hun gevaarlijke en milieuvervuilende hobby uit te oefenen. GroenLinks en de Partij voor de Dieren stelden dit jaar opnieuw voor om een algeheel verbod op consumentenvuurwerk in te voeren, maar daar was in de Kamer nog geen meerderheid voor.