VU greep niet in tijdens jarenlange terreurcampagne van neonazi en Telegraaf-lieveling Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 3300 keer bekeken • Bewaren

U. te gast bij Nieuws van de Dag | Screenshot SBS

Neonazi Marlon U. kon jarenlang ongestoord zijn gang gaan op de campus van de Vrije Universiteit (VU). Slachtoffers hoefden niet op steun te rekenen van de universiteit, meldt Het Parool. De krant beschrijft op basis van foto’s, video’s, chats en gesprekken met tientallen betrokkenen hoe U. jarenlang kon wegkomen met het zingen naziliederen, (seksuele) intimidatie en agressie.

“Uit de gesprekken blijkt dat er sprake is van een patroon van geweld door U., dat steeds erger wordt. Van schelden en intimidatie tot ongewenste aanraking en fysiek geweld. Wie daar melding van maakt bij de afdeling Veiligheid en Gedrag van de VU wordt van het kastje naar de muur gestuurd, of hoort simpelweg dat de incidenten niet erg genoeg zijn.”

U., die voorzitter is van de ultrarechtse Vrijmoedige Studentenpartij (VSP), heeft het onder meer voorzien op homo’s, mensen van kleur, trans personen en vrouwen, die hij uitscheldt, intimideert en zonder toestemming aanraakt. Vrouwen verklaren dat ze door U. zijn aangerand en anderszins seksueel geïntimideerd. Begin dit jaar kwam U. in het nieuws toen bleek dat hij een medestudent had mishandeld, omdat die student bezwaar maakte tegen het zingen van een nazilied.

Het mag niet verbazen dat de neonazi U. populair is bij rechtse media als De Telegraaf, het Telegraaf-tv-programma Nieuws van de Dag en Ongehoord Nederland. Daar gaat U. tekeer tegen “woke”, inmiddels een extreemrechts containerbegrip voor alles wat rechtsextremisten niet aanstaat.

Ook was U. in de gemeente Almere kandidaat voor de fascistische partij Forum voor Democratie, waar het hebben van neonazistische overtuigingen tot de aanbeveling strekt. U. werkte bij de VSP samen met perschef Tom de Nooijer, presentator bij Ongehoord Nederland.

Hoewel zeker tien studenten in de loop der jaren bij de afdeling Veiligheid en Gedrag van de VU aan de bel hebben getrokken, wordt er geen actie ondernomen tegen het schrikbewind van U. Zo krijgt een trans student die door U. is geïntimideerd, de opdracht om het uit te praten met de neonazi. Ook krijgt de student het advies om voortaan een ‘rape whistle’ bij zich te dragen. Daar kan hij dan op fluiten als er een noodsituatie is.

Het Parool constateert:

“De manier waarop de VU met vrijwel alle klachten over U. omgaat, voelt volgens meerdere bronnen als ‘de omgekeerde wereld’. Een bron zegt: “Hij werd niet afgerekend op zijn gedrag, en dat was te merken. Marlon dacht daardoor dat hij alles kon maken.””