Nazi en oud-FvD-kandidaat mishandelt medestudent op universiteitsborrel VU

U. te gast bij Nieuws van de Dag | Screenshot SBS

Tijdens een borrel op de campus van de Vrije Universiteit (VU) is een student mishandeld door een nazi. De dader, Marlon U. is een medestudent en voorzitter van de extreemrechtse Vrijmoedige Studentenpartij. Voorafgaand aan de mishandeling ging een ruzie vooraf waarbij het slachtoffer de dader aansprak vanwege het aanheffen van een nazi-lied. Dat meldt het Parool. De mishandeling vond plaats in november.

De krant schrijft:

“Het begon met een politieke discussie,” zegt de 23-jarige getuige. “Een van hen begon over een nazicomplottheorie. Hij vertelde iets over een plek waar alleen ariërs mochten wonen. Het slachtoffer van de mishandeling voegde zich erbij. Hij vroeg hen naar de reden dat ze het nazilied zongen. Toen escaleerde het snel.”

De 25-jarige psychologiestudent die het nazilied zong, giet bier over het hoofd van de 20-jarige man. Wanneer die laatste dat terug doet, pakt de psychologiestudent hem vast en duwt hij zijn hoofd meerdere malen naar de grond. Het slachtoffer raakt gewond in zijn gezicht, bij zijn neus, lippen en kin, blijkt uit foto’s en een aangifte die Het Parool heeft ingezien.

De Vrijmoedige Studentenpartij is actief op meerdere universiteiten, waarbij de nazi-leden zich geregeld misdragen. Ook Marlo U. blijkt een gewelddadige veelpleger. Zo meldt universiteitsmagazine AdValvas in juni van vorig jaar:

Sociale veiligheid, daar heeft de Vrijmoedige Studentenpartij (VSP) niet zoveel mee, blijkt uit een rapport van de verkiezingscommissie van de universitaire studentenraad over een reeks incidenten rond de studentenraadsverkiezingen in april. Mensen zijn volgens dat rapport door VSP’ers bespuugd, geïntimideerd, uitgescholden en getreiterd. VSP-oprichter Marlon U. zou ook hebben geprobeerd stemmen te kopen.

Op de dag van de verkiezingsuitslagen, die voor de VSP nogal teleurstellend waren, zouden U. en andere VSP’ers zich zo hebben misdragen in Bar Boele dat hen gevraagd werd het café te verlaten. In het Studentendok zouden ze toen een plant hebben vernield, een gat in een muur hebben geslagen en ‘Kanker ChangeVU’ op een andere muur hebben geklad. Er zouden mensen seksueel zijn geïntimideerd en ook weer mensen in de omgeving van de Pride-bibliotheek zijn geïntimideerd, onder andere door U..