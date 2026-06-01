VS wil Kenia opzadelen met Amerikaanse ebola-patiënten, lokale bevolking komt in opstand

Met de grote en ebola-uitbraak in Congo en Oeganda, en de Amerikaanse militaire aanwezigheid in de regio, bestaat de kans dat ook Amerikanen de zeer besmettelijke ziekte oplopen, zij het militairen of reizigers. Hoewel de Verenigde Staten beschikken over een gespecialiseerd quarantainecentrum speciaal voor deze situatie, weigert het besmette Amerikanen terug te halen. In plaats daarvan heeft het Trump-regime het plan opgevat om een nieuw quarantainecentrum te bouwen in Kenia, tot woede van de lokale bevolking.

Eerder al besloot het Trump-regime Amerikaanse staatsburgers of houders van een verblijfsvergunning die op reis zijn in Congo of Oeganda, niet terug te laten keren naar de VS. Nu wil het Witte Huis dus daadwerkelijk besmette personen huisvesten in Kenia. Maandag gingen in de plaats Nanyuki, waar het centrum moet komen, duizenden mensen de straat op om zich tegen het Amerikaanse plan te keren. ANP meldt:

Een van de organisatoren zegt dat mensen vrezen voor hun veiligheid. Hij noemt Nanyuki een kleine plaats en zegt dat militairen op de basis ook deel uitmaken van de gemeenschap. "Onze kinderen gaan naar dezelfde scholen. Als iemand besmet raakt, raken we allemaal besmet." Een getuige zei afgelopen weekend al dat de politie en krijgsmacht hun aanwezigheid hebben vergroot op de wegen naar de militaire basis waar het centrum moet komen.

De bouw van het Amerikaanse quarantainecentrum is overigens nog niet begonnen. Afgelopen weekend stak een Keniaanse rechtbank daar voorlopig een stokje voor.

Amerikaanse gezondheidsexperts wijzen erop dat het schrappen van internationale gezondheidsprogramma's door het Trump-regime vermoedelijk hebben bijgedragen aan de late ontdekking van de uitbraak. Vorig jaar al zouden die ingrepen door Trump het vermogen van Oeganda hebben ondermijnd om een eerdere ebola-uitbraak tijdig in te dammen. Het wegbezuinigen van de programma's treft vooral de landen die door Trump in zijn eerste termijn nog racistisch werden "shithole countries" werden genoemd.