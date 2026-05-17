Ebola-uitbraak in Congo en Oeganda, snelle verspreiding mede mogelijk gemaakt door racistisch beleid Trump

De Democratische Republiek Congo en Oeganda kampen met een uitbraak van het dodelijke ebolavirus. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de uitbraak zondag uitgeroepen tot een internationale noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. Dat meldt ANP. In de provincie Ituri in het noordoosten van Congo zijn inmiddels 246 vermoedelijke besmettingen en 80 vermoedelijke sterfgevallen geregistreerd, in de Oegandese hoofdstad Kampala zijn twee laboratoriumbevestigde gevallen gemeld bij personen die vanuit Congo waren gereisd.

De uitbraak, veroorzaakt door het Bundibugyo-virus, voldoet volgens de WHO nog niet aan de criteria voor een pandemische noodsituatie, maar het uitroepen van de mondiale noodsituatie is bedoeld om buurlanden in verhoogde staat van paraatheid te brengen en steun van de internationale gemeenschap te mobiliseren.

Amerikaanse gezondheidsexperts wijzen erop dat het schrappen van internationale gezondheidsprogramma's door het Trump-regime vermoedelijk hebben bijgedragen aan de late ontdekking van de uitbraak. Vorig jaar al zouden die ingrepen door Trump het vermogen van Oeganda hebben ondermijnd om een eerdere ebola-uitbraak tijdig in te dammen. Het wegbezuinigen van de programma's treft vooral de landen die door Trump in zijn eerste termijn nog racistisch werden "shithole countries" werden genoemd.

"Het is mogelijk dat we nu de gevolgen zien van drastische en abrupte bezuinigingen op mondiale gezondheidsprogramma's, waardoor toezicht is verzwakt en dodelijke virussen zich onopgemerkt hebben kunnen verspreiden," zegt epidemioloog Jennifer Nuzzo tegen de New York Times. In het geval van de huidige uitbraak kon met het beschikbare testmateriaal slechts één variant van het virus gedetecteerd worden, waardoor vroege tests negatief uitvielen en kostbare tijd verloren ging.