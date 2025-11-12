VS stuurt grootste vliegdekschip naar Venezuela, Britten delen geen inlichtingen meer met Trump Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 252 keer bekeken • bewaren

Het grootste oorlogsschip ter wereld, het Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald R. Ford, is aangekomen in het Caribisch gebied. Dit betekent de grootste Amerikaanse militaire aanwezigheid in de regio in decennia en voedt de verwachting dat het Trump-regime een aanval op Venezuela voorbereidt. Ondertussen neemt de internationale kritiek op de Amerikaanse bombardementen op vermeende “drugsboten” toe en trekken bondgenoten zich terug uit de samenwerking met Washington.

De VS hebben sinds augustus negentien aanvallen uitgevoerd op bootjes in het Caribisch gebied en de oostelijke Stille Oceaan, waarbij minstens 76 mensen zijn gedood. De Amerikaanse autocraat Trump verdedigt de operaties als “noodzakelijk” om de drugshandel naar Amerika te stoppen. Bewijs dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren wordt niet geleverd.

Het Verenigd Koninkrijk zou volgens bronnen inmiddels zijn gestopt met het delen van inlichtingen met het Trump-regime. De regering in Londen ziet de aanvallen voor wat ze zijn, namelijk illegaal en in strijd met internationaal recht. Ook Canada heeft laten weten dat hun informatie niet langer gebruikt mag worden voor militaire aanvallen en Colombia heeft dinsdag alle inlichtingensamenwerking met de VS opgeschort zolang de liquidaties doorgaan. President Gustavo Petro stelt dat de drugsbestrijding ondergeschikt moet zijn aan de mensenrechten van de Caribische bevolking en beschuldigt Trump van moord door burgers zonder proces te doden. Ook Frankrijk heeft de VS opgeroepen het internationaal recht te respecteren maar heeft hier vooralsnog geen consequenties aan verbonden.