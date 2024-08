Venezolaanse dictator Maduro voert arrestatiegolf uit onder tegenstanders

Tijdens grote protesten om de hoogst omstreden uitslag van de presidentsverkiezingen in Venezuela, zijn tweeduizend mensen opgepakt. Dat liet de Venezolaanse dictator Nicolás Maduro zijn aanhangers zaterdagavond weten. De demonstranten bestrijden dat Madúro, die al meer dan tien jaar aan de macht is, de verkiezingen eerlijk gewonnen heeft.

Maduro zei tijdens zijn toespraak dat de gearresteerde personen "maximaal" zullen worden bestraft voor "misdaden" die zij zouden hebben begaan tijdens de protesten. "Deze keer zal er geen vergiffenis zijn", sprak Maduro dreigend tijdens een bijeenkomst in Caracas, die hij had georganiseerd als reactie op de aangekondigde protesten. Zo meldt ANP.

Maduro verklaarde zaterdag het leger en politiepatrouilles in het land in te zetten, zogenaamd "om burgers te beschermen". De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Turk, gaf eerder in de week aan bezorgd te zijn over de onrust in Venezuela na "signalen van buitenproportioneel gebruik van geweld door wetshandhavers, samen met geweld door gewapende individuen die de regering steunen". Volgens de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zijn er al zeker twintig mensen omgekomen bij protesten tegen de verkiezingsuitslag.