VS start grootste militaire oefening rond Taiwan ooit, alleen is het Chinese leger er nog niet weg

Daags na een grootschalige militaire oefening van China in het water en luchtruim rond Taiwan, zijn de Verenigde Staten en de Filipijnen begonnen aan een eigen exercitie in de Zuid-Chinese Zee. Een jaarlijks terugkerende gebeurtenis, alleen deden er niet eerder zoveel militairen aan mee: ruim 17.000 dit keer, iets wat ongetwijfeld de verdere woede van de regering in Beijing zal wekken. Een bijkomend probleem is dat de Chinezen ondanks het beëindigen van hun oefening nog niet weg zijn.

Balikatan is de naam van de jaarlijkse gezamenlijke oefening van de VS en Filipijnen, een woord uit het Tagalog (de Filipijnse moedertaal) dat ‘schouder aan schouder’ betekent. De 17.600 deelnemende militairen zullen er tot 28 april onder meer oefenen met scherpe munitie en er zal met een raketaanval een schip tot zinken gebracht worden. Het is een overweldigend machtsvertoon van de Amerikanen in de achtertuin van China dat door de VS herhaaldelijk gewaarschuwd is de militaire agressie in het gebied terug te dringen.