China omsingelt Taiwan als oefening en 'serieuze waarschuwing'

China is begonnen met een driedaagse militaire oefening rond Taiwan. Daarbij is het gehele eiland in de Oost-Chinese zee omsingelt. Volgens een verklaring van het Chinese leger gaat het om een eerder geplande operatie. De oefening volgt echter direct op een bezoek van de Taiwanese president Tsai Ing-wen aan de Verenigde Staten.

Het Taiwanese ministerie van Defensie zei zaterdagochtend in eerste instantie nog dat het in de afgelopen 24 uur vier Chinese vliegtuigen in de luchtverdedigingszone van Taiwan had gezien, en voegde eraan toe dat dit geen ongebruikelijk aantal was. Niet veel later meldde het ministerie dat het inmiddels 8 Chinese oorlogsschepen en 42 straaljagers rond het eiland had waargenomen. Inmiddels zijn er ruim 29 Chinese militaire vliegtuigen het Taiwanese luchtruim binnengedrongen. De schepen hebben raketinstallaties aan boord, maar vooralsnog zijn er geen lanceringen waargenomen.

Een woordvoerder van het Chinese leger heeft tegen de Chinese televisiezender CGTN gezegd, dat de oefeningen een serieuze waarschuwing zijn tegen "provocaties van separatisten die Taiwanese onafhankelijkheid nastreven". Ook is volgens China de oefening "een noodzakelijke actie om de nationale soevereiniteit en territoriale integriteit te beschermen".

De Taiwanese president Tsai ontmoette woensdag in Los Angeles de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy. Dit leidde tot woede in Beijing, dat Taiwan als Chinees territorium beschouwt. De Verenigde Staten erkennen Taiwan als onafhankelijk land, iets dat geregeld tot spanningen tussen de twee grootmachten leidt. In augustus bracht toenmalig Huis-voorzitter Nancy Pelosi een bezoek aan het eiland, wat direct tot een verhoogde Chinese militaire aanwezigheid in het gebied leidde. De Amerikaanse president Joe Biden herhaalde onlangs nog eens de belofte dat de VS Taiwan met alle mogelijke middelen zal beschermen.