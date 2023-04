VS hebben verdachte Pentagon-lek in beeld: 21-jarige luchtmachtreserve met voorliefde voor wapens en racisme Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 196 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse autoriteiten hebben een verdachte op het oog die de geheime overheidsdocumenten, inmiddels bekend als de Pentagon Leaks, heeft gelekt. Het zou gaan om de 21-jarige Jack Teixera, een lid van de Massachusetts Air National Guard. President Joe Biden zei donderdag vanuit Ierland dat de FBI op het punt staat de dader te arresteren.

Teixera voerde een online chatgroep aan die volgens de New York Times verantwoordelijk is voor het verspreiden van honderden foto’s van uiterst geheime documenten. De groep noemde zichzelf Thug Shaker Central en bestond uit zo’n twintig tot dertig jonge mannen en tieners, die in de groep hun voorliefde voor wapens, racistische memes en videogames deelden.

Onderzoeksgroep Bellingcat wist samen met de Washington Post en New York Times enkele leden van de groep op te sporen. Die vertelden de onderzoekers dat de geheime Pentagon-documenten niet werden gedeeld om wrijving te veroorzaken tussen landen, maar om indruk te maken op de andere groepsleden. De New York Times zegt ongeveer 300 documenten te hebben gezien, waarvan maar een klein gedeelte naar buiten is gebracht. Dat betekent dat de schade voor de nationale veiligheid vermoedelijk groter is dan tot nu toe is bevestigd.

In de gelekte documenten staat onder meer gevoelige informatie over de oorlog in Oekraïne en over het Oekraïense wapenarsenaal. Ook zou uit de documenten blijken dat de Amerikaanse inlichtingendiensten tot op het hoogste niveau geïnfiltreerd zijn in het Kremlin. Daarnaast is er gevoelige informatie gelekt over Amerikaanse bondgenoten als Zuid-Korea, Israël en Egypte.

Meer over: nieuws , discord , pentagon , staatsgeheimen