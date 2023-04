Topgeheimen zijn gelekt door Amerikaanse eenzame religieuze racistische en wapengekke ambtenaar Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 240 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Focal Foto

De enorme hoeveelheid Amerikaanse staatsgeheimen die op internet zijn gepubliceerd en waarmee zowel spionnen in gevaar zijn gekomen als het verloop van de oorlog in Oekraïne wordt beïnvloed, zijn gelekt door een gebruiker die indruk wilde maken op zijn online maatjes. Dat schrijft The Washington Post. Hij is de onbetwiste leider van een chatgroep met enkele tientallen leden die elkaar vinden in hun "gezamenlijke liefde voor wapens, militaire uitrusting en God".

De lekkende chatter OG zou volgens eigen zeggen op "een militaire basis" werken en door zijn werk toegang hebben tot topgeheimen. Volgens The Washington Post gaat het om informatie waar alleen mensen van wie zeer uitgebreid de achtergronden zijn onderzocht toegang toe hebben. Hij verspreidde maandenlang informatie binnen de groep die voornamelijk uit jongens en mannen bestaat. De afgelopen maanden zijn de geheime documenten, met onder meer informatie over militaire samenwerking, troepenbewegingen en wapenleveranties, ook buiten de groep beland. Niet duidelijk is nog hoe groot de schade is die daarmee is aangericht.

De krant heeft het lek boven water gekregen via een minderjarig lid van de groep dat zich met toestemming van zijn moeder door journalisten liet interviewen. Zijn verklaringen zijn bevestigd door een ander lid van de groep. Beide chatters kennen de identiteit van de verdachte en weten waar hij werkt maar willen die informatie niet geven omdat de FBI jacht maakt op de man.

Het sociale netwerk Discord zegt mee te werken aan het onderzoek dat door de autoriteiten wordt uitgevoerd. Het netwerk dat populair is bij gamers kwam in het verleden vaker in het nieuws wegens extreemrechtse activiteiten van de gebruikers. Volgens de krant had de verdachte geen politieke of idealistische motieven zoals eerder wel Chelsea Manning en Edward Snowden, die beiden ook grote hoeveelheden staatsgeheimen openbaarden.

De verdachte kopieerde informatie uit de documenten maar maakte er uiteindelijk ook foto's van. Hij maakte veel indruk op de andere leden omdat hij gebeurtenissen "kon voorspellen" op basis van de informatie. Zij zien de verdachte, die begin twintig zou zijn, als een soort actieheld omdat hij ook fysiek goed getraind zou zijn. De groep voelde volgens de leden als "een soort familie". Het lekken van de informatie begon tijdens de coronacrisis toen veel leden aan huis gebonden waren.

The Post heeft een video gezien waarop de man oefent op een schietbaan terwijl hij racistische en antisemitische taal uitslaat. Uit chats blijkt dat de leden van de groep ook samen bidden. De leden bevinden zich niet alleen in de VS maar ook in bijvoorbeeld Europa, onder meer in zowel Oekraïne als Rusland. De chatters ontkennen dat er sprake zou zijn van een Russische desinformatiecampagne.

De krant schrijft dat de lekkende chatter een zeer negatief beeld heeft van de overheid, net als andere leden van de groep. Ze zijn er van overtuigd dat de verdachte geen eerlijk proces zal krijgen en vermoord zal worden door de autoriteiten. Mede daarom zijn ze niet bereid te helpen met de opsporing. Het is onduidelijk of ze de consequenties van die houding werkelijk bevatten.