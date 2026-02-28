VS en Israël bestoken Iraanse steden

De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

De Amerikaanse en Israëlische legers zijn zaterdag een aanval op Iran begonnen. Behalve de hoofdstad Teheran worden ook andere plaatsen zoals Isfahan, Qom, Karaj en Kermanshah bestookt. Volgens Israëlische media zullen de aanvallen dagen gaan duren.

Het moment van de aanvallen is opvallend. Vrijdagavond meldde Oman nog een mogelijke doorbraak in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Iran zou hebben beloofd nooit uranium op te slaan.