VS en Israël bestoken Iraanse steden

De Amerikaanse en Israëlische legers zijn zaterdag een aanval op Iran begonnen. Behalve de hoofdstad Teheran worden ook andere plaatsen zoals Isfahan, Qom, Karaj en Kermanshah bestookt. Volgens Israëlische media zullen de aanvallen dagen gaan duren.
Het moment van de aanvallen is opvallend. Vrijdagavond meldde Oman nog een mogelijke doorbraak in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Iran zou hebben beloofd nooit uranium op te slaan.
De Israëlische inlichtingendienst Mossad roept de Iraanse bevolking op om het ayatollah-regime omver te werpen. Volgens Donald Trump zijn de aanvallen erop gericht het Iraanse kernwapenprogramma uit te schakelen.
Meer over:actueel, iran, verenigde staten, israël
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.