VS eist dat VK haatspraakwetten intrekt en LHBTQ'ers vogelvrij verklaart in ruil voor handelsovereenkomst

De Amerikaanse regering onder president Trump eist dat het Verenigd Koninkrijk haatspraakwetten intrekt, inclusief wetten die LHBTQ+-personen beschermen, alvorens een handelsovereenkomst te sluiten. Een bron dicht bij de Amerikaanse administratie verklaarde tegenover The Independent dat vicepresident JD Vance deze kwestie als "een rode lijn" beschouwt.

"Geen vrije meningsuiting, geen deal. Het is zo simpel als dat," aldus de Washington-bron. Hoewel Vance in een recent interview optimistisch klonk over de onderhandelingen, zou dit slechts bedoeld zijn om extra druk op de Britse regering uit te oefenen.

De Britse premier Keir Starmer heeft al laten weten niet bereid te zijn zo ver te gaan. Een bron bij Downing Street beweert dat dit onderwerp "geen deel uitmaakt van de gesprekken", maar voor het Witte Huis blijft het een hoofdpunt van discussie.

De kwestie rond vrije meningsuiting, waar volgens extreemrechts ook discriminatie, racisme en fascisme onder valt, werd een centraal probleem in de Brits-Amerikaanse betrekkingen na de racistische rellen in het VK afgelopen zomer, waarbij uiteindelijk veel mensen werden gearresteerd voor haatberichten en geweldsdreigingen op sociale media.

Die rellen begonnen eind juli 2024 na een steekpartij bij een Taylor Swift-themadansfeest in Southport, waarbij drie kinderen werden gedood. Op sociale media verspreidden extreemrechtse figuren snel geruchten dat de dader een moslimimmigrant zou zijn. Elon Musk, eigenaar van socialemediaplatform X en bondgenoot van Trump, speelde een sleutelrol in het aanwakkeren van de haat.

Musk reageerde op berichten over de arrestaties en beweerde dat Groot-Brittannië in een "totalitaire staat" veranderde omdat mensen werden opgepakt vanwege hun sociale-mediaberichten. Hij deelde berichten over een "tweesporenbeleid" in de rechtshandhaving en voorspelde zelfs dat een "burgeroorlog onvermijdelijk" zou zijn. Zijn berichten werden door miljoenen mensen bekeken en droegen bij aan het verspreiden van misinformatie.

Hoewel de werkelijke dader een in Cardiff geboren 17-jarige bleek te zijn met een christelijke achtergrond, escaleerden de rellen tot de ergste extreemrechtse onrust die het VK in decennia had gezien. Musk richtte zijn kritiek rechtstreeks op premier Starmer en versterkte de verspreiding van anti-immigratieretoriek via zijn platform, wat de spanningen tussen beide landen verder deed oplopen.