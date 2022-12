Greta Thunberg vloert domrechtse kickbokskampioen

Dinsdag probeerde kickbokskampioen Andrew Tate klimaatactivist Greta Thunberg uit de tent te lokken door te twitteren over zijn 33 auto’s. “Geef me je e-mailadres zodat ik je een volledig overzicht kan geven van mijn autoverzameling en hun enorme uitstoot”, daagde hij de Zweedse activist uit. Die reageerde gevat: “Ja, laat het alsjeblieft weten en mail me op: smalldickenergy@getalife.com.”