Vrouwen komen direct in actie als conservatieve buitenlandse mannen demonstreren tegen abortusrecht Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 978 keer bekeken • Bewaren

Conservatieve buitenlandse mannen reizen regelmatig naar Nederlandse steden af om te demonstreren tegen het recht op abortus. Als de mannen van de ultraconservatieve TFP Student Action Europe in Utrecht worden gesignaleerd, komen vrouwen uit de domstad direct in actie, meldt het AD . Dolle Mina heeft inmiddels een alarm-app met 1200 deelnemers. Aan het AD vertelt Charlotte van de actiegroep:

„Heel vaak worden we ook via privéberichten op Instagram gealarmeerd door mensen die toevallig in de stad lopen of de trein nemen. Zodra demonstranten worden gespot, gaan we met z’n allen rondappen: ‘Kun je nu, ben je vrij, ga erheen!’”

De Dolle Mina’s slagen er daardoor telkens in om een tegendemonstratie op te starten waar voorbijgangers zich bij aansluiten. Charlotte: “De laatste keer onder het Bollendak stond ik naast een vrouw die gewoon aan het shoppen was in Hoog Catharijne en zoiets had van: ‘Wat is dit? Hoezo komen deze mannen even vertellen wat ik met mijn lijf en mijn zwangerschappen mag doen?’”

De conservatieve demonstranten nemen trommels mee naar hun protesten en dragen rode capes om “christelijke waarden” te beschermen. De fundamentalisten reageren precies zoals je zou verwachten op vrouwen die het niet met hen eens zijn: ze intimideren de tegendemonstranten en schreeuwen vrouwen-, homo- en trans-vijandige teksten.