Vrouwen hebben geen vertrouwen meer in onderzoek naar Gijs van Dijk nu Attje Kuiken fractieleider is

Zeker drie vrouwen die het voormalige Kamerlid Gijs van Dijk beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag, hebben geen vertrouwen meer in het onderzoek naar de kwestie nu Attje Kuiken de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA is geworden. Volgens hen zijn Kuiken en Van Dijk goed bevriend. Zij vrezen daarom dat de opvolger van Ploumen het onderzoek zal beïnvloeden, meldt het AD .

“Kuiken heeft volgens de vrouwen nog altijd intensief contact met Van Dijk, ook nadat hij door toenmalig partijleider Lilianne Ploumen was verzocht zijn zetel op te geven, wat ook gebeurde. De vrouwen zeggen bang te zijn dat Kuiken het onderzoek beïnvloedt. Volgens één van de melders, Katinka Simonse - beter bekend onder de naam Tinkebell - komt Kuiken nog geregeld over de vloer bij Van Dijk. ,,Wij vertrouwen het niet meer”, zegt zij.”

Van Dijk gaf begin februari zijn Kamerzetel op , nadat kort na elkaar verscheidene vrouwen aan de bel hadden getrokken over grensoverschrijdend gedrag van het Kamerlid. Zo verklaarde een oud-kandidaat voor de Provinciale Staten in Gelderland dat Van Dijk haar tijdens een bezoek aan zijn werkkamer onverwacht vastgreep. Ook zoende hij haar, terwijl ze dat niet wilde.

Verscheidene vrouwen die een liefdesrelatie met Van Dijk hadden, beschuldigen de PvdA’er ervan dat hij een pathologische leugenaar is. Een van hen, kunstenares Tinkebell, beschreef eerder dit jaar in haar column in Het Parool hoe Van Dijk de vrouwen tegen elkaar uitspeelde. “Binnen de setting van de relaties die hij had, maakte hij de andere vrouwen met wie hij bed en soms huis deelde – allen succesvol en met invloed binnen het sociaal, maatschappelijk en politieke veld – zodanig zwart, met zulke extreme verzonnen verhalen en laster, dat wij elkaar jarenlang hebben dwarsgezeten en naar beneden hebben gehaald.”