Vrees voor mutaties en enorme aantallen dodelijke slachtoffers door corona-uitbraak China

Het loslaten van het zerocovidbeleid zorgt voor grote problemen in China. Het land zucht en steunt onder de explosie van nieuwe besmettingen . In plaatsen als Beijing, Shanghai, Chengdu en Wenzhou zijn honderden extra noodhospitalen ingericht om patiënten op te vangen, meldt Deutsche Welle .

Volgens deskundigen zal de komende maanden 60 procent van de Chinese bevolking worden besmet met het virus. Dat betekent dat 840 miljoen Chinezen – meer dan 10 procent van de wereldbevolking – de ziekte de komende tijd zullen doormaken. De vrees bestaat dat Omikron daarbij grote aantallen slachtoffers zal maken. Zo houdt epidemioloog Eric Feigl-Ding rekening met “miljoenen doden” in de komende negentig dagen.

De Chinese bevolking is tot nu toe grotendeels gevrijwaard gebleven van sars-cov-2, waardoor er nauwelijks immuniteit als gevolg van doorgemaakte ziekte bestaat. De meeste Chinezen zijn wel ingeënt. Maar dat is gebeurd met het vaccin van Sinovac. Het vermoeden bestaat dat dat een stuk minder goed beschermt dan de mrna-vaccins die elders op grote schaal zijn ingezet.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO maakt zich ondertussen zorgen over nieuwe mutaties. “We weten dat het virus zich verder zal ontwikkelen. Het idee dat het virus daarbij steeds milder zal worden, klopt niet”, waarschuwde epidemioloog Maria Van Kerkhove vorige week. “Het zou kunnen dat het virus milder wordt, en dat hopen we natuurlijk, maar dat staat niet vast.”