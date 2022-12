Nieuwe corona-explosie teistert China, tachtig procent ziekenhuismedewerkers nu besmet Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 226 keer bekeken • bewaren

Sinds de draconische “Zero-Covid”-maatregelen zijn opgeheven, kampt de Chinese hoofdstad Beijing met een explosie van coronabesmettingen. In meerdere ziekenhuizen in de stad is meer dan 80 procent van de medewerkers besmet met het virus. Zij moeten verplicht toch aan het werk. Alle operaties zijn wel uitgesteld, tenzij de patiënt zich in een levensbedreigende situatie bevindt.

China houdt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) graag vast aan het verhaal dat de uitbraak veroorzaakt is door het beëindigen van het Zero Covid-beleid. Maar de WHO zegt ook dat de nieuwe coronagolf al ingezet was “lang voordat” de maatregelen werden versoepeld. Het aantal nieuwe besmettingen nam na die versoepelingen wel een vlucht. Hoeveel mensen er exact besmet zijn is niet te zetten, omdat de meeste mensen niet meer worden getest.

Ook in andere delen van het land is sprake van een overweldigende golf van nieuwe besmettingen. Een arts uit de centraal gelegen provincie Sichuan zegt tegen persbureau Reuters dat er in zijn ziekenhuis dagelijks 700 tot 800 nieuwe mensen binnenkomen met koorts. Het ziekenhuis kampt inmiddels met een tekort aan medicijnen en vreest dat ook daar een groot deel van het personeel binnenkort besmet is omdat er onvoldoende beschermingsmateriaal voorhanden is.