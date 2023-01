Vreedzame klimaatactivisten blokkeren A12 in Den Haag

Vanaf 12.00 uur blokkeren honderden vreedzame klimaatactivisten de A12 in Den Haag. De activisten van Extinction Rebellion roepen de regering op om een einde te maken aan de miljardensubsidies voor fossiele brandstoffen. Jaarlijks steunt de overheid de fossiele industrie met 17,5 miljard euro.

Omroep West meldt: “Een groepje mensen heeft zich aan elkaar vastgemaakt via een speciale constructie. Ze zitten gehurkt op de weg. Ook is een actievoerder in een paal geklommen. Langs de zijkanten van de weg en boven de tunnel staan veel toeschouwers die de mensen op de weg aanmoedigen.”