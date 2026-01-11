Vredespresident Trump dreigt Iran aan te vallen, Iran zegt hard terug te zullen slaan Actueel 11-01-2026 leestijd 2 minuten 2626 keer bekeken Bewaren

Winnaar van de FIFA-vredesprijs Donald Trump heeft zich de afgelopen dagen laten voorlichten over militaire acties tegen Iran. Volgens The New York Times dreigt Trump het land aan te vallen "vanwege het harde optreden tegen demonstranten". Dit bericht komt temidden van Trumps eigen pogingen demonstraties tegen zijn eigen fascistische regime met geweld neer te slaan. Daarbij werd deze week de 37-jarige Renee Good doodgeschoten door Trump-Gestapo ICE. Volgens de Times zijn aan Trump verschillende scenario's voorgelegd, waaronder ook aanvallen op niet-militaire doelen in Teheran.

Ook Israël houdt serieus rekening met een Amerikaanse interventie en zou zijn ingelicht over een mogelijke militaire operatie, zo meldt ANP. Zaterdag vond overleg plaats tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en de Israëlische premier en oorlogsmisdadiger Benjamin Netanyahu.

Het regime in Iran heeft op zijn beurt de VS gewaarschuwd dat een aanval zal leiden tot represailles tegen zowel Israël als Amerikaanse bases in de regio, die de voorzitter van het Iraanse parlement "legitieme doelen" noemde. De protesten in Iran begonnen eind december na een valutacrisis en groeiden uit tot bredere demonstraties tegen het autoritaire regime. Mensenrechtenorganisaties hebben tientallen doden gemeld. De hoogste leider ayatollah Ali Khamenei zei vrijdag dat de regering niet zal toegeven en waarschuwde de VS zich niet te bemoeien met de situatie in het land. Trump reageerde met de boodschap dat Iran maar beter "niet kan beginnen met schieten", omdat "wij dan ook beginnen te schieten". Zondag meldde de landelijke politiechef dat de avond ervoor "belangrijke figuren", oftwel luide oppositiestemmen, binnen de protestbeweging zijn gearresteerd.

De situatie in Iran is de laatste weken dramatisch verslechterd, met gebouwen, bussen en winkels die in brand zijn gestoken. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn inmiddels minstens 65 mensen omgekomen door politiegeweld en zijn minstens 2.300 demonstranten gearresteerd. Het werkelijke aantal slachtoffers kan aanzienlijk hoger liggen, aangezien het Iraanse regime sinds afgelopen donderdag een bijna totale blokkade van het internet heeft ingesteld die het voor de buitenwereld nagenoeg onmogelijk maakt de gebeurtenissen te volgen.

De protesten, die zich inmiddels over alle 31 provincies hebben verspreid, begonnen op 28 december in twee grote markten in Teheran nadat de Iraanse munt rial was gezakt naar een recorddiepte. Hoewel de demonstraties aanvankelijk over economische kwesties gingen - met een jaarlijkse inflatie van 40 procent en stijgende prijzen voor basisproducten - richtten de protesten zich al snel ook tegen de repressieve islamistische regering zelf.

De woede onder de bevolking broeit al jaren en bereikte een hoogtepunt na de marteling van en uiteindelijk moord op de 22-jarige Mahsa Amini in 2022. Amini was even daarvoor gearresteerd door de zogenaamde 'zedenpolitie' omdat ze naar verluidt haar hoofddoek 'niet correct' droeg. Na de dood van Amini ontstonden er in heel Iran grootschalige protesten, waarbij het regime hard optrad. Bij het staatsgeweld werden zeker 537 mensen gedood door staatstroepen en bijna twintigduizend mensen gearresteerd.