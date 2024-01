Vrede op aarde

27 dec. 2023 - 14:22

@Gio De 'context' die u levert veranderd niks aan het punt dat Jezus dus zelf toegaf dat hij kwam om mensen in conflict met elkaar te brengen. Hij zegt later in datzelfde verhaal namelijk ook nog dit: " “Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me; anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me." 10:37 En: "And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me. " 10:38 M.a.w. iedereen die niet blindelings Jezus volgt en meer van hem houd dan van zijn eigen familie is minderwaardig.