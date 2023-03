Voorzitter Russische Veiligheidsraad dreigt met raketaanval op Internationaal Strafhof in Den Haag

Dmitri Medvedev, vice-voorzitter van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie, heeft gedreigd het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag te bombarderen. Dit weekend liet het ICC weten een arrestatiebevel te hebben uitgevaardigd tegen de Russische dictator Vladmir Poetin vanwege oorlogsmisdaden in Oekraïne.

In een bericht op Telegram laat Medvedev weten dat het “goed denkbaar” is dat vanaf een Russisch schip op de Noordzee hypersonische Oniks-raketten worden afgevuurd op het gerechtsgebouw in Den Haag. Ook zegt hij niet te vrezen voor vergelding, aangezien het ICC “een arme internationale organisatie” is die het niet aandurft oorlog te voeren. Medvedev eindigt zijn bericht met een waarschuwing: “Rechters van de rechtbank, kijk goed naar de lucht.”