Internationaal Strafhof Den Haag gelast de arrestatie van Vladimir Poetin wegens oorlogsmisdaden

Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Russische president Vladimir Poetin. Het strafhof houdt hem verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden in Oekraïne en de gedwongen deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland. Ook tegen Maria Lvova-Belova, de Russische Commissaris voor Kinderrechten, is een arrestatiebevel uitgevaardigd.