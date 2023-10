Voorzitter Nieuw Sociaal Contract weg nadat oud-medewerker bij Omtzigt aan de bel trekt over porno

Hein Pieper is opgestapt als voorzitter van Nieuw Sociaal Contract (NSC), de partij van Pieter Omtzigt. Dat gebeurde nadat een oud-medewerker van Pieper bij Omtzigt aan de bel trok, meldt journalist Mark Koster op X . De zaak draaide volgens Koster om een onterecht ontslag. “De werknemer sprak Pieper, toen directeur bij katholieke stichting, aan op kijken van porno omdat een werkcomputer was vastgelopen. De man die Pieper erop aansprak verloor kort erna zijn baan.”

Pieper gold als een vertrouweling van Omtzigt. Hij zat in 2009 een jaar in de Tweede Kamer om een vertrokken CDA-Kamerlid te vervangen. In 2011 werd hij benoemd tot dijkgraaf in het waterschap Rijn en IJssel. Pieper ging deze zomer samen met Omtzigt naar de notaris om NSC op te richten. Meteen meldden zich honderden mensen die voor de nieuwe partij de Kamer in wilden. “Ik heb er een heleboel vrienden bij”, zei Pieper in een interview.