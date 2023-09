Kortste contract ooit: gloednieuwe woordvoerder Nieuw Sociaal Contract binnen drie uur gecanceld Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 839 keer bekeken • bewaren

Een contract lijkt opvallend genoeg van weinig waarde bij Nieuw Sociaal Contract, de nieuwe partij van Pieter Omtzigt. De partij kondigde vanochtend om half zeven aan dat Onno Aerden de nieuwe woordvoerder is:

Vanaf vandaag draag ik het woordvoerderschap van @NwSocContract@PieterOmtzigt over aan @onno_aerden. Mooi dat hij ons team komt versterken! Het telefoonnummer waarop we voor pers en media bereikbaar zijn, blijft gewoon hetzelfde. naar de campagne.

Nog geen drie uur later, om half tien was hij alweer ontslagen.

In goed overleg met @PieterOmtzigt zojuist besloten dat het beter is dat @NwSocContract een andere woordvoerder krijgt. Kortste Haagse carrière ooit, helaas. Hier had ik me zeer op verheugd.

Pieter Omtzigt lijkt teruggeschrokken voor de aanval die onmiddellijk werd ingezet door voormalig Gele Hesjes-chef Jan Dijkgraaf in zijn dagelijkse tirade. Aerden heeft zich in het verleden kritisch uitgelaten over BBB en wappies.

Zo heeft hij in een X-discussie BBB een "gezwel dat de kwetsbare democratie van binnenuit sloopt" genoemd. Zoveel vrijheid van meningsuiting kan de rechtse beweging niet aan dus moest Aerden gecanceld worden.