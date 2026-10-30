Voorstellen JA21, BBB en SGP funest voor woningzoekenden Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 691 keer bekeken • Bewaren

Wie naar een woning zoekt, moet hopen dat het kabinet niet instemt met de eisen van JA21, BBB en SGP. Gebeurt dat toch, dan blijft Nederland nog jaren op het stikstofslot zitten. Die waarschuwing geeft Bouwend Nederland aan het minderheidskabinet.

“We zijn afgelopen jaren nog niet zo dicht bij een oplossing geweest”, aldus voorzitter Arno Visser. “Maar het door de BBB letterlijk gedicteerde stikstofvoorstel brengt alles weer tot stilstand. Het is een ‘offer you must refuse’. Dus: doe het niet.”

BBB eist in ruil voor steun aan het belastingplan dat cruciale onderdelen uit de stikstofplannen van minister Jaimi van Essen (Landbouw, D66) worden geschrapt. De Big Agro-partij wil bijvoorbeeld dat veehouders meer koeien kunnen houden. JA21, BBB en SGP “halen elementen uit het plan zonder met een alternatief te komen”, stelt Jan-Willem Erisman, hoogleraar milieu en duurzaamheid, tegenover Nieuwsuur . “Met deze voorstellen komen we niet uit de stikstofcrisis.”

Laura Bromet, de landbouwwoordvoerder van PRO, is het hartgrondig eens met de kritiek van deskundigen en Bouwend Nederland. “Nou is het wel eens genoeg geweest met non-oplossingen”, schrijft zij op Bluesky .