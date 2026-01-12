Voor premier Netanyahu en tegen ayatollah Khamenei zijn: het pro-Israëlische kamp kan dat Opinie Vandaag leestijd 1 minuten 124 keer bekeken Bewaren

Het regime van de ayatollahs in Iran is verantwoordelijk voor zware en structurele mensenrechtenschendingen. Repressie van vrouwen, vervolging van minderheden, executies van dissidenten en het systematisch onderdrukken van de vrije meningsuiting. De huidige protesten laten zien dat veel Iraniërs dit systeem niet langer accepteren. Zij worden daarbij moreel gesteund door de grote meerderheid van de westerse wereld.

Wat nu opvalt in het internationale debat, is de selectieve verontwaardiging. Veel uitgesproken aanhangers van Israël lopen voorop in het veroordelen van de ayatollahs, maar zwijgen over het beleid van de Israëlische regering onder Netanyahu dat vele malen meer doden heeft veroorzaakt onder Palestijnse burgers dan de ayatollahs onder hun politieke tegenstanders, sinds hun machtsovername na de val van sjah Reza Pahlavi in 1979.

Alsof mensenrechten à la carte geselecteerd kunnen worden. Wel tegen ayatollah Khamenei zijn, maar voor premier Netanyahu! Ieder weldenkend mens is tegen elke vorm van tirannie en mensenrechtenschendingen, maar het pro-Israëlische kamp, onder leiding van verschillende CIDI gelieerde BN’ers, heeft er absoluut geen moeite mee om de ene tiran te veroordelen en de andere niet.