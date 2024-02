Von der Leyen: 'Wilders en andere extremistische vrienden van Poetin willen Europa kapotmaken'

19 feb. 2024 - 18:31

Von der Leyen snapt kennelijk nog niet dat haar eigen christelijke achterban het probleem is. De mensen die van CDU naar Afd gingen. In Nederland van CDA naar PVV of BBB. Zo ook in Frankrijk. Het is niet de extreem rechtse politicus die het probleem is maar de extreem rechtse kiezer. En dat gedachtegoed was er altijd al. Alleen stemden die kiezers enige decennia lang CDA, PvdA. En later ook SP en VVD. Maar de kern was er altijd ultra conservatief gedachtegoed en een afkeer voor vreemden en verandering. En nu zijn er partijen die exact verwoorden wat deze kiezers willen. Dus als je er iets aan wil doen moet je het niet over de politici hebben maar over de kiezers. En hun opvattingen ter discussie stellen. En benoemen wat het is; vaak racisme, extreem nationalisme en zelfs fascisme. En inderdaad heeft die kiezers populatie niets met de EU en vaak wel iets met Poetin. Dus niet weglopen voor die discussie.