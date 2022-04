Von der Leyen na bezoek Boetsja: 'Als dit geen oorlogsmisdaad is, wat dan wel?'

Von der Leyen was afgelopen week in Oekraïne waar ze sprak met president Volodimir Zelenski. Vlak voor ze terugreisde, bracht ze nog een bezoek aan Boetsja waar na de Oekraïense herovering bleek dat Russische troepen een deel van de inwoners had afgeslacht. Na afloop van het bezoek zei Von der Leyen:

"Mijn instinct zegt, als dit geen oorlogsmisdaad is, wat is dan wel een oorlogsmisdaad. Maar ik ben van huis uit arts, advocaten moeten zdit orgvuldig onderzoeken. Ik zag de foto’s die Denys Shmyhal [de Oekraïense premier] me liet zien: mensen werden in het voorbijgaan vermoord. We konden ook met eigen ogen zien dat bij de vernietiging van de stad de burgers de doelwitten waren. Woningen mogen nooit een militair doelwit zijn."