Russische staatsmedia maken geesten rijp voor genocide

DaanOuwens

8 apr. 2022 - 12:30

@ MG1968-2 Ik zie dat je nog steeds aanhanger ben van het volksmenner concept. Maar ik geloof daar niet in. Volgens mij geloven Wilders en Baudet allebei oprecht in hun verhaal. Net zoals Fortuyn maar deze mannen nemen nog een afslag naar rechts extra. Fortuyn is hun geestelijk vader en hij heeft de extreem rechtse Nederlander geëmancipeerd en duidelijk gemaakt dat die gehoord moet worden. Dat resulteert er nu dus in dat de extreem rechtse Nederlander vindt dat gedaan moet worden wat hij zegt. Dat is volgens mij de Nederlandse situatie maar de situatie in de VS en Rusland is niet wezenlijk anders. Het gaat om de gewone Rus of Amerikaan die merkt dat hij niet meer het centrum van het heelal is en dat alles veranderd. Stel dat de definitie van elite iedereen is met een HBO of Universitaire opleiding en een inkomen van minimaal 2 of 3 maal modaal dan heb je het over 10 tot 15% van de bevolking die totaal andere wensen en behoeften hebben als extreem rechts te bieden heeft. De elite wil een grote boot, of wonen/werken/studeren in Londen, of naar de zon op vakantie en naar de film, ballet of klassieke muziek. Maar niet naar een oorlog. De broer van die oppositieleider die werd vermoord in Rusland beweert dat de sancties niet werken. Die raken de elite/middenklasse en de zijn al tegen Poetin. De achterban van Poetin zit in de provincie en die worden niet geraakt door de sancties. Dus sorry ik ben weer cynischer dan jou.