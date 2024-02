Von der Leyen blijft man en paard noemen: géén samenwerking met extremisten als AfD, Le Pen of Wilders

President van de Europese Commissie Ursula von der Leyen blijft man een paard noemen als het gaat om het gevaar van rechtsextremisme. Woensdag zei ze nooit maar dan ook nooit te zullen samenwerken met extremistische partijen als het AfD in Duitsland of de partij van Marine Le Pen, het Franse Rassemblement National. Eerder al waarschuwde ze voor het gevaar van extremisten als ook Geert Wilders en zijn PVV .

“Ik werk met pro-Europese, pro-NAVO, pro-Oekraïense partijen, mensen die onze democratische waarden onderschrijven”, aldus Von der Leyen die officieel haar campagne voor een herverkiezingen als EC-president aftrapte. Met de uitspraken positioneert Von der Leyen zich op een duidelijke positie, nu in landen als Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië extreemrechts in opkomst is.