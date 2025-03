Von der Leyen bepleit Europese herbewapening, Schoof doet geen toezeggingen

In de Britse hoofdstad kwamen Europese leiders en Dick Schoof bijeen om te praten over de oorlog in Oekraïne. Ook Justin Trudeau (Canada) en Volodymyr Zelensky waren bij het topoverleg aanwezig. Nu de Amerikaanse president Donald Trump de kant van het Kremlin heeft gekozen, moet Europa meer doen om de Oekraïners te helpen.

“De bank investeert nu al wel in projecten op gebied van energie, infrastructuur en huizen (wederopbouw), maar de vraag is of ze ook meer in de defensie-industrie kan investeren. De Europese leiders doen opnieuw een oproep om dat mogelijk te maken. Nu mag de bank alleen geld lenen aan projecten die ook in de gewone maatschappij nut hebben. Dus wel voor de ontwikkeling van drones, maar alleen als ze ook beelden voor de landbouw of de file informatie kunnen maken. Maar geen geld voor een fabriek die alleen drones voor militaire doeleinden maakt. Overigens gaat de politiek zelf over de regels voor de EIB.”