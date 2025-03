Starmer ontvangt Zelensky wel op normale manier, wil met Macron werken aan staakt-het-vuren

De Britten hebben Oekraïne een lening van 2,75 miljard euro toegezegd. Dat gebeurde tijdens een ontmoeting die Volodymyr Zelensky had met de Britse premier Keir Starmer. Anders dan het bezoek aan Donald Trump en JD Vance verliep deze ontmoeting wel in harmonie.

Zondagmiddag vindt er in Londen een top plaats met Europese leiders die spreken over de oorlog in Oekraïne en de veiligheid van Europa. Europese leiders en Dick Schoof gaan onder meer in gesprek over wat Europa kan doen om Oekraïne bij te staan, nu Trump de kant van het Kremlin heeft gekozen.