Volgende WEF- en tribunalen-wappie bij Groninger BBB dient zich alweer aan

De Groninger dreig-BBB’er Kor Schipper is nog maar net van het toneel verdwenen, of een waardig opvolger dient zich al aan. Dat ontdekte Sikkom . Op 5 juli wordt namelijk Henk Emmens geïnstalleerd als gedeputeerde namens de partij van Caroline van der Plas in de provincie Groningen en Emmens houdt er een opmerkelijke sociale media-activiteit op na.

Om te zien welke denkbeelden Henk Emmens er zoal op nahoudt, dook Sikkom in de tweets die de goedkeuriging van de BBB’er konden dragen. Die gaan onder andere over coronavaccins als “experimentelen [sic] gentherapie” en vergif, en de coronapandemie als hoax, een “plandemie”. Een griepje, vindt Emmens en “Alles wat de regering ons verteld heeft, klopt niet.”

Verder is Emmens erg geïnteresseerd in onderwerpen als stikstof, klimaat, Rusland, Oekraïne, het WEF enzovoorts, maar dan wel de volkomen van de pot gerukte mening daarover van welbekende extreemrechtse agitatoren en beroepsleugenaars als Raisa Blommestijn, Joost Niemoller, Wybren van Haga en zelfs Robert Jensen. Ook blijkt Emmens een voorstander van tribunalen – “een nieuw Neurenberg” - voor onwelgevallige politici, heeft Vladimir Poetin niets met de aanslag op vlucht MH17 te maken en verdedigt Rusland zich slechts tegen Oekraïne en de NAVO.

Emmens zelf zegt in een reactie “alleen maar vragen te stellen”. Of zoals Sikkom samenvat:

“Caroline van der Plas verkondigt niet voor niks al maaaaaanden dat BBB klaar is om te regeren in de Staten. Goede mensen stonden in de rij, zijn uitgebreid gescreend en worden al meer dan een jaar getraind voor de belangrijke taak die op hen wacht. Die screening is bij Henk niet heel scherp uitgevoerd. Of BBB vindt [het] allemaal wel prima. Dat kan ook.”