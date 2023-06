Scheldende complotfantast van BBB vertrekt uit Provinciale Staten Groningen

In de verklaring die is uitgegeven over Schippers vertrek wordt met geen woord gerept over de uitzinnige samenzweringsfantasieën die de BBB’er verspreidde over onder meer coronavaccins en het World Economic Forum (WEF). Naar eigen zeggen vertrekt Schipper vanwege “persoonlijke omstandigheden”. “Met name mijn gezin en de zorgtaken voor mijn familie vragen op dit moment al mijn tijd en energie. Daarnaast heb ik ook een drukke baan en het Statenwerk legt daar nog een extra druk op.”