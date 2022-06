Volgende coronagolf moet even geduld hebben tot overheid de planning op orde heeft Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 223 keer bekeken • bewaren

Het is te hopen dat een volgende coronagolf zich een beetje wil schikken naar de agenda van het kabinet, want de plannen om een nieuwe uitbraak te beheersen zijn ‘nog niet volledig uitgewerkt’. Dat meldt het AD. Zo’n tweeënhalf jaar na de eerste uitbraak van het coronavirus lijkt de overheid opnieuw door ‘getreuzel met de voorbereidingen’ de mist in te gaan.

Volgens bronnen in Den Haag mikt het kabinet voor een volgende golf op de eigen verantwoordelijkheid van burgers als ‘het centrale punt’. Dat houdt in dat van mensen wordt verwacht dat ze zelftesten afnemen en bij een besmetting in zelfisolatie gaan. De Tweede Kamer wil daarentegen dat het kabinet met concrete plannen komt om een plotselinge opleving van het virus in te dammen. Onder andere door ervoor te zorgen dat de zorg, die na tweeënhalf jaar corona nog altijd kampt met forse personeelstekorten en hoog ziekteverzuim, overeind blijft.

Het kabinet houdt er rekening mee dat in het najaar een nieuwe golf de kop opsteekt, terwijl experts wereldwijd waarschuwen dat die er nog voor het eind van de zomer al is. Het Amsterdam Regional Genomic epidemiology and Outbreak Surveillance (ARGOS) constateerde deze week al dat de omikronvarianten BA.4 en BA.5 razendsnel dominant worden. Binnen een week is het aantal besmettingsgevallen met de twee varianten verdubbeld van 27 naar 54 procent. Zowel het RIVM als gezondheidsminister Ernst Kuipers (D66) zien die toename ook, maar zeggen die vooralsnog ‘niet verontrustend’ te vinden.