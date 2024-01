Vogels halen schouders op over windmolens maar verafschuwen olie- en gasboringen

Uit onderzoek is al herhaaldelijk gebleken dat vogels doorgaans weinig moeite hebben om windmolens te ontwijken. Tegenstanders van windenergie blijven het sprookje van de vogelhakselaars desondanks maar recyclen. Daarom is er nu weer nieuw onderzoek, gepubliceerd in Environmental Science & Technology, waaruit opnieuw blijkt dat windturbines een verwaarloosbaar effect hebben op de vogelpopulaties. The Economist schrijft erover.