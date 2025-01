Vogelgriep in de VS niet onder controle, vrees dat Trump en andere wappies de problemen zullen verergeren Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 302 keer bekeken • bewaren

Vlak voor hij het Witte Huis verlaat, heeft Joe Biden nog 300 miljoen dollar uitgetrokken om het vogelgriepvirus H5N1 in te dammen bij koeien en kippen. De Amerikaanse president hoopt zo een epidemie bij mensen te voorkomen.

VRT NWS schrijft: “Dat Biden zo snel schakelt, is omdat experts bevoegd voor de gezondheidszorg in het land vrezen dat Trump de budgetten voor gezondheidszorg zal verlagen. Dat niet alleen: in de staat Californië werd vorige maand al de noodtoestand uitgeroepen omdat de vogelgriep wild om zich heen slaat bij melkveebedrijven.”

In de Verenigde Staten blijft het virus maar overspringen van koeien naar mensen. De vrees is dat het virus zich op een kwade dag tot een nieuwe epidemie bij mensen zal leiden. Sinds april 2023 zijn er meer dan zestig Amerikanen besmet geraakt. In Louisiana belandde vorige maand een vrouw met ernstige luchtwegaandoeningen in het ziekenhuis. Ze werd vermoedelijk besmet door de vogels in haar tuin.

Ron Fouchier, hoogleraar virologie bij het Erasmus MC, waarschuwde afgelopen najaar in Medisch Contact voor de “enorme hoeveelheid virus” die koeien via hun melk uitscheiden. Dat hoeft geen probleem te zijn na pasteurisatie, maar allerlei complotdenkers roepen nu juist op om rauwe melk te drinken.

“Je ziet in Californië dat mensen juist rauwe melk gaan drinken omdat ze denken dat het goed is voor hun afweer”, aldus Fouchier. “Over die wappieverhalen maak ik me ook zorgen.” De viroloog vreest dat het vogelgriepvirus zich kan vermengen met de humane griepvirussen die in het influenzaseizoen de ronde doen.